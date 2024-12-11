Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до шести

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 6, повідомляє Українська правда.

"Наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі" , – повідомили у ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі екстрені служби міста.

За даними поліції, поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка. Під завалами можуть перебувати 5 людей.

Нагадаємо, 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.

Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцеперебування.