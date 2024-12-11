У російському Брянську горить НПЗ після атаки безпілотників – очевидці

Про це повідомили місцеві жителі, а також пишуть OSINT-канали з посиланням на супутникові знімки.

Про це повідомляє Astra.

За даними губернатора регіону Олександра Богомаза, "внаслідок атаки безпілотника у Брянську сталося загоряння виробничого об'єкта". Він додав, що "загоряння ліквідовано".

Загалом, за словами Богомаза, за ніч над територією Брянської області знищено 10 БПЛА літакового типу.

Як повідомили місцеві жителі, спалахнув нафтопереробний завод у "районі м'ясокомбінату". Як стверджують українські OSINT-канали, спалахнув НПЗ "Транснафти".

Водночас, згідно з аналізом Astra, горів наливний пункт нафтопроводу "Дружба" у селищі Свень поряд із Брянськом.