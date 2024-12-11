В Укрзалізниці проводять обшуки

Правоохоронці проводять обшуки в Укрзалізниці в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживань посадовців на міжнародних пасажирських перевезеннях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Нацполіція та Укрзалізниця у Telegram.

"Йдеться про кримінальне провадження, що розслідується за фактами зловживань групи посадових осіб підрозділу Укрзалізниці під час обслуговування та здійсненням перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення. Дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі".

Повідомляється, що слідчі дії проводять за сприяння Укрзалізниці. Вони відбуваються у Києві та області.

Зокрема нарізі проходять обшуки за місцями проживання причетних до кримінальних схем службовців та в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ.

Також слідчі дії заплановані у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття.

Поліція просить пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків.

В Укрзалізниці уточнили, що мета таких заходів – "зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка "паразитувала" на рядових залізничниках".

"Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання. Просимо вибачення у пасажирів за можливі незручності (обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху), робимо все можливе, щоб їх мінімізувати" , – повідомили в УЗ.

Усі обставини цієї операції обіцяють розповісти пізніше.