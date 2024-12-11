Бразилія не вважає Росію загрозою, але боїться її впливу через Венесуелу - аналітикиня CNN

Бразилія демонструє подвійний підхід у питанні війни Росії проти України. Громадські групи активно підтримують Україну, висловлюючи солідарність із її народом, але в уряді є проросійські політики, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у матеріалі Курс на Південь. Як Україна протидіє впливу Росії в Індії, Бразилії та Африці.

Фернанда Маньйотта, експертка Wilson Center та аналітикиня CNN Brazil, зазначила, що позицію політичних груп в уряду експерти називають умовно проросійською.

Вона пояснила, що позиція політичного керівництва Бразилії пов'язана не стільки з підтримкою Росії, скільки з давніми стратегічними зв'язками в межах блоку БРІКС.

За її словами, президент Лула да Сілва підтримує курс автономії у зовнішній політиці, спрямований на уникнення залежності від Заходу або інших гравців.

Маньйотта додала, що антизахідні настрої, характерні для багатьох країн Латинської Америки, відіграють важливу роль у формуванні такого підходу.

"Багато бразильців, у тому числі в уряді, переконані, що Росія підіймає голос проти США, проти інших країн, які в минулому також становили загрозу для латиноамериканців" , - зазначила вона.

Аналітикиня повідомила, що наразі Росія населенням Бразилії не сприймається як загроза, навіть зважаючи на її союзництво з Венесуелою - країною, яка викликає значну напругу в регіоні.

За її словами, тема Венесуели є дуже чутливою для Бразилії.

"Якщо ви хочете мобілізувати людей у ​​Бразилії, правих чи лівих, ви просто говорите про Венесуелу" , - пояснила вона.

Маньйотта зазначила, що наразі у Венесуели є два найважливіших партнери - це Росія та Китай.

"Якщо ви хочете звернутися до бразильської аудиторії через емоцію страху, не кажіть, що Росія прийде вас захопити. Але, якщо ви скажете що, можливо, російська присутність може принести в регіон певну загрозу через проксі-Венесуелу, це може спрацювати" , - резюмувала аналітикиня.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський обговорив із делегацією країн Латинської Америки співпрацю у захисті України.