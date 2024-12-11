Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази у Брянській області РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України уразили нафтобазу російських окупантів. Раніше фото та відео наслідків удару публікували російські Telegram-канали.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу.

"У ніч на 11 грудня підрозділами Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдано удару по нафтобазі, що у Брянській області РФ" , – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що нафтобаза “Брянськ” — це наливний пунктнафтопроводу “Дружба”, основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. Активно використовується для постачання окупаційної армії РФ.