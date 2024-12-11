У застосунку "Армія+" запустили сервіс для нагород за знищену техніку

Українські військовослужбовці зможуть подавати електронні рапорти на отримання нагороди за знищену техніку через "Армія+". Новий сервіс дозволить спростити процес і скоротити терміни виплати до 72 годин.﻿ Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко, пише Владислава Ткаченко, РБК-Україна.

Міністерство оборони України повідомило про впровадження нового електронного сервісу в додатку "Армія+", що дозволить військовим подавати рапорти на отримання винагороди за знищену техніку.

Згідно з опитуванням у додатку "Армія+", яке стало найпопулярнішим серед користувачів (у ньому взяли участь близько 18 000 військовослужбовців), було виявлено низку проблем у процедурі подання рапортів на винагороду. Відповідно до отриманих даних, прийнято рішення оптимізувати процес і запустити зручний та швидкий сервіс.

Як працюватиме нова система

Подати рапорт можна буде без зайвої бюрократії та паперів.

Після погодження рапорту виплата винагороди відбудеться протягом 72 годин.

Сервіс створений для підтримки захисників та визнання їхніх досягнень у бойових завданнях.

"Держава має бути швидким і людяним сервісом, а армія сучасною та ефективною." , - зазначила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що у мобільному застосунку для військових "Армія+" запущено функцію подання рапорту на зміну місця служби. Ця функція покликана зробити процес переведення між військовими частинами зручнішим, але у разі необхідності, наприклад через стан здоров’я, може знадобитися висновок ВЛК.