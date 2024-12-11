У Болгарії планують парламентську комісію для розслідування російського впливу

У Болгарії занепокоєнні поширенням російської пропаганди та хочуть створити парламентську комісію для збору доказів російського впливу на Болгарію. Про це заявив депутат партії "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" Івайло Мірчев, повідомляє Укрінформ.

Ця новина з'явилася після виявлення зв'язку між групою компаній у Болгарії та мережею російського впливу в Румунії, пов’язаною із впливом на президентські вибори, результати яких довелося скасувати.

"Російське цифрове агентство, яке проводило кампанію націоналіста (Каліна – ред.) Джорджеску в Румунії, пов'язане з більш ніж 50 болгарськими компаніями, більшість з яких працюють в одній галузі, зареєстровані в місті Пловдив і належать одній і тій же людині" , - сказав Мірчев.

Він додав, що протягом багатьох років російська пропаганда проникала в Болгарію, передусім через фінансування, пов'язане з енергетичними компаніями, афілійованими з Кремлем.

"У зв'язку з нефункціональністю служб та інституцій ми обговоримо можливість створення слідчого парламентського комітету для збору доказів російського впливу в Болгарії на всіх рівнях" , - додав болгарський парламентар.

Болгарська слідча група BG Elves, яка намагалася викрити мережі підкупу виборців на жовтневих виборах у Болгарії, повідомила про виявлення мережі болгарських компаній, що належать громадянину Грузії і пов'язані з поширенням проросійського впливу в Румунії. Мережа походить від компанії, зареєстрованої у другому за величиною місті Болгарії - Пловдиві.

Розслідування BG Elves ґрунтується на журналістському розслідуванні румунської організації Snoop, яка виявила головну компанію, що з'єднує мережі. Компанія, про яку йдеться, зареєстрована за адресою в Пловдиві.

"З цього румунського звіту ми відстежили 51 компанію, зареєстровану на ім'я громадянина Грузії. Багато з них були створені в один день, переважно у 2024 році. У нас є офіційні електронні адреси, профілі у Facebook, номери телефонів та адреси багатьох співробітників цих фірм. Але їх насправді сотні. І всі вони - росіяни" , - поділилися в BG Elves, не розкриваючи назв компаній.