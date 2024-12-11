Екснардепу від Партії регіонів повідомили про підозру у держзраді

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді народному депутату 6-го та 7-го скликань від забороненої Партії регіонів, повідомляє Укрінформ.

Судячи з матеріалів справи, йдеться про Вадима Колесніченка.

Також ексдепутата підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом, та у глорифікації РФ.

Він до подій Революції Гідності брав активну участь у спробах тодішньої влади унеможливити інтеграцію України до Європейського Союзу та натомість зблизити її з Росією, організовував провокативні акції, аби розсварити Україну з Польщею.

У 2014 році він достроково склав із себе повноваження депутата і втік у тимчасово окуповані Крим та Севастополь, де почав прислуговувати російським загарбникам, підкреслили в ДБР.

Ексдепутат влаштувався радником в окупаційну адміністрацію, а потім безрезультатно балотувався на посаду так званого "губернатора Севастополя".

Не отримавши бажаних посад та визнання, зрадник продовжив проведення підривної діяльності проти України. Він робив антиукраїнські заяви у кримських засобах масової інформації, робив антиукраїнські відеозаписи, що розміщувались в інтернеті для загального перегляду.

У промовах після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну зрадник публічно вихваляв загарбницьку війну й росіян, принижував український народ та заперечував українську державність.

За повідомленням Офісу генерального прокурора, йому повідомили про підозру у державній зраді, розпалюванні національної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 436-2 Кромінального кодексу України).

Як нагадали в ОГП, в листопаді 2024 року ексдепутата засудили до 5 років позбавлення волі за вчинення злочинів, повʼязаних з перевищенням влади та розпалюванням національної ворожнечі, ненависті та приниженням національної честі й гідності, вчинених у 2010 році під час проведення в Українському домі виставки, присвяченої подіям Волинської трагедії.