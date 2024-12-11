Очільник МЗС розповів, що може змусити РФ до переговорів про справедливий мир

Посилення санкційної політики могло б примусити Володимира Путіна до переговорів, вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Лівий берег.

Зокрема, потрібні наступні секторальні санкції проти тіньового флоту і металургії. ЄС досі імпортує значну кількість металургійної продукції з країни-агресора.

"Також банківський сектор: вітаємо рішення Сполучених Штатів санкціонувати цей напрямок. Ми дуже уважно слідкуємо за зростанням товарообігу третіх країн, які не застосовували санкційні режими проти Росії, по нарощуванню торгівлі продукцією подвійного призначення" , – сказав міністр.

Ще один додатковий важіль примушення Росії до справедливого миру – це заморожені активи. Україна намагатиметься змінити підходи від політики заморожування активів до конфіскації та використання для компенсації збитків та закупівлі зброї і відбудови. Союзники поділяють підхід, що це є справедливим.

Сибіга вважає, що ці підходи діють і мають як швидкі, так і довгострокові наслідки.