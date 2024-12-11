Путін та Орбан провели телефонні переговори: що обговорили

Російський диктатор Володимир Путін та голова угорського уряду Віктор Орбан провели телефонні переговори, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Як пише видання, розмова відбулась за ініціативи Орбана.

Під час діалогу диктатор та прем'єр-міністр обговорили:

економічне співробітництво Росії та Угорщини;

повномасштабну війну в Україні. Орбан заявив про зацікавленість у сприянні "спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного розв'язання" війни, у тому ж числі шляхом урахування його контактів із західними лідерами. Диктатор, своєю чергою, пожалівся на "деструктивну лінію" Києва, яка нібито унеможливлює мирне врегулювання.

У тому ж числі, як додає "ТАСС", було порушено питання ситуації на Близькому Сході.

"Мирні ініціативи" Орбана

2 липня Орбан прибув з візитом до Києва де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після цього він вирушив до Москви для зустрічі з диктатором й потім подався до Китаю, де зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Європейський союз (ЄС), своєю чергою, розкритикував дії Орбана, оскільки він не узгодив своє турне з іншими країнами-членами блоку, а також не має повноважень вести переговори від імені всього блоку.

Як пишуть ЗМІ, Орбан також у грудні може вирушити в нову "мирну місію" щодо України.