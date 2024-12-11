Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що нинішня криза в Сирії є результатом політики президента Башара Асада, хоча раніше РФ допомогла стабілізувати ситуацію в країні, повідомляє Українська правда.

Про це повiомляють російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова.

За словами Пєскова, Росія свого часу допомогла Сирії впоратися з терористами та стабілізувати ситуацію в країні, яка загрожувала всьому регіону.

"Росія допомогла Сирійській Арабській Республіці впоратися з терористами свого часу і сприяла стабілізації ситуації після того, як вона почала загрожувати всьому регіону. Для цього Росія витратила багато зусиль. Таким чином, вона виконала свою місію".

Водночас він заявив, що подальші дії керівництва Башара Асада, спрямовані на розвиток країни, стали причиною нинішньої кризи.

"Цей розвиток призвів до складної ситуації, з якою зараз необхідно працювати, враховуючи поточні реалії," – додав Пєсков.

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