У Кремлі заявили, що нинішня ситуація у Сирії є результатом політики Асада
Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що нинішня криза в Сирії є результатом політики президента Башара Асада, хоча раніше РФ допомогла стабілізувати ситуацію в країні, повідомляє Українська правда.
Про це повiомляють російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова.
За словами Пєскова, Росія свого часу допомогла Сирії впоратися з терористами та стабілізувати ситуацію в країні, яка загрожувала всьому регіону.
"Росія допомогла Сирійській Арабській Республіці впоратися з терористами свого часу і сприяла стабілізації ситуації після того, як вона почала загрожувати всьому регіону. Для цього Росія витратила багато зусиль. Таким чином, вона виконала свою місію".
Водночас він заявив, що подальші дії керівництва Башара Асада, спрямовані на розвиток країни, стали причиною нинішньої кризи.
"Цей розвиток призвів до складної ситуації, з якою зараз необхідно працювати, враховуючи поточні реалії," – додав Пєсков.
Передісторія:
- 10 грудня українська розвідка повідомила, що росіяни задіяли кораблі та військово-транспортні літаки, на які вантажать залишки військ, озброєнь та техніки і повертаються із Сирії в Росію.
- Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що в ніч на 10 грудня ізраїльські ракетні кораблі ВМС знищили сирійський військовий флот у рамках масштабної операції, спрямованої на усунення стратегічних загроз для країни.
- 9 грудня прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль намагається вийти на контакт у Сирії з тими, хто може займатися забезпеченням безпеки військових баз.
- Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.
- Російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
- За даними ISW, втрата військових баз у Сирії може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці. Це послабить позиції Росії в Лівії та країнах на південь від Сахари, а також поставить під сумнів її вплив на африканські авторитарні режими.