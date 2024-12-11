Pornhub підбив підсумки 2024 року: чому віддають перевагу українці

Pornhub, найбільший портал, де демонструються відео з позначкою "18+", показав, які категорії контенту найбільше люблять переглядати жителі різних країн, повідомляє Ділова столиця.

Pornhub поділився відповідною інфографікою.

Так, Україна традиційно серед лідерів використання Pornhub — цьогоріч на 15-му місці за трафіком.

Україна — дев’ята у переліку за середнім часом, проведеним на сайті, з 9 хвилинами й 25 секундами (на 15 секунд менше середнього показника по країнах).

Найпопулярнішою акторкою у нас в країні стала наша співвітчизниця Джозефіна Джексон (справжнє ім'я — Юлія Сенюк).

Найбільше для перегляду українці обирали категорію MILF — акторок-"матусь". Аналогічні уподобання — у мешканців більшості країн Європи.

Росіяни ж найбільше цікавилися анальним сексом.

Мешканці США, наприклад, протягом року найбільше шукали відео з темношкірими виконавицями, а сусідньої до Штатів Канади — з лесбійками.

Нагадаємо, у травні Джозефіна Джексон стала спікером "Платформи можливостей" у Переяславському університеті Григорія Сковороди та відверто відповіла на питання слухачів.

Також українська акторка фільмів для дорослих активно допомагає у реабілітації поранених захисників України.