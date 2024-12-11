Російський удар по Запоріжжю: з-під завалів деблокували ще одне тіло

У Запоріжжі рятувальники з-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої людини внаслідок російської атаки на місто 10 грудня. Загалом кількість загиблих зросла до восьми, ще 22 людини постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють ДСНС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вже 8 загиблих. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальники дістали тіло ще однієї людини".

Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 8, ще 22 людини постраждали.

На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ймовірно під завалами ще перебувають люди.

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