Російський удар по Запоріжжю: з-під завалів деблокували ще одне тіло
У Запоріжжі рятувальники з-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої людини внаслідок російської атаки на місто 10 грудня. Загалом кількість загиблих зросла до восьми, ще 22 людини постраждали, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють ДСНС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Вже 8 загиблих. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальники дістали тіло ще однієї людини".
Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 8, ще 22 людини постраждали.
На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ймовірно під завалами ще перебувають люди.
Передісторія:
- 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.
- Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.
- Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцеперебування.
- Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 7.