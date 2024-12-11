Ураження цілей в РФ та ситуація на фронті: Зеленський заслухав головкома Сирського

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про ураження військових об’єктів у Росії та ситуацію та фронті, повідомляє Укрінформ.

Зеленський подякував воїнам Збройних сил України, які завдали минулої ночі відчутних ударів по російських цілях.

"Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну потрібно завершувати" , - заявив Зеленський.

Головком доповів щодо деталей ураження, зазначив президент.

Також Сирський "доповів щодо всіх основних фронтових напрямків. Найбільш гарячі – на Донеччині, а саме Покровський та Курахівський напрямки. Тривають жорстокі бої. Російська армія, як і в листопаді, зараз, у грудні, рекордно витрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями – листопад і грудень – рекордні російські втрати".

Глава держави подякував усім воїнам за стійкість. "Особливо за бої на фронті хочу відзначити воїнів 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти" , - підкреслив Зеленський.

За його словами, також головнокомандувач доповів щодо ситуації в районах проведення Курської операції.