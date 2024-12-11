Ураження цілей в РФ та ситуація на фронті: Зеленський заслухав головкома Сирського
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про ураження військових об’єктів у Росії та ситуацію та фронті, повідомляє Укрінформ.
Зеленський подякував воїнам Збройних сил України, які завдали минулої ночі відчутних ударів по російських цілях.
"Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну потрібно завершувати", - заявив Зеленський.
Головком доповів щодо деталей ураження, зазначив президент.
Також Сирський "доповів щодо всіх основних фронтових напрямків. Найбільш гарячі – на Донеччині, а саме Покровський та Курахівський напрямки. Тривають жорстокі бої. Російська армія, як і в листопаді, зараз, у грудні, рекордно витрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями – листопад і грудень – рекордні російські втрати".
Глава держави подякував усім воїнам за стійкість.
"Особливо за бої на фронті хочу відзначити воїнів 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти", - підкреслив Зеленський.
За його словами, також головнокомандувач доповів щодо ситуації в районах проведення Курської операції.
"Максимально зменшуємо російський воєнний потенціал – це наша основна мета зараз", - наголосив президент.