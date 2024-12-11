У ТЦК пояснили, в яких випадках працівники можуть застосовувати силу до громадян

Ухилення від виконання мобілізації може призвести до адміністративного затримання з боку поліції, а також до примусового доставлення до ТЦК з використанням фізичної сили. За порушення правил військового обліку чи мобілізаційного законодавства, порушникам загрожує штраф від 17 000 гривень, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Суспільне".

Ухилення від мобілізації: штрафи, блокування рахунків та обов’язки військовозобов’язаних

В Україні продовжують вживати заходів щодо військовозобов'язаних, які ухиляються від виконання мобілізаційних розпоряджень або не оновлюють свої дані у територіальних центрах комплектування (ТЦК). За офіційними даними, 10-15% військовозобов'язаних перебувають у розшуку.

Процедура оповіщення

Більшість оповіщень військовозобов’язаних здійснюється через "Укрпошту". Якщо особа не реагує на повідомлення та не з’являється до ТЦК, матеріали передаються до виконавчої служби, яка має право:

блокувати банківські рахунки;

ініціювати судові розгляди, які можуть призвести до позбавлення права керувати транспортним засобом.

Наслідки ухилення

Ухилення від виконання обов’язків може призвести до адміністративного затримання поліцією. У таких випадках особу можуть примусово доставити до ТЦК із застосуванням фізичної сили. За порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію, передбачений штраф у розмірі від 17 000 гривень.

У разі несплати штрафу матеріали передаються до виконавчої служби для стягнення коштів. Це може включати арешт майна, блокування рахунків і примусове виконання рішення через суд.

Важливість оновлення даних

Часто ухиляння від відвідування ТЦК спричинене психологічним бар’єром або дезінформацією. Проте багато громадян мають право на відстрочку, зокрема студенти, багатодітні батьки та члени родин загиблих військовослужбовців.

"Хочу нагадати, що це не вибір, а конституційний обов'язок. Обов'язком кожного є з'явитися для оновлення своїх даних. Також є обов’язок виконувати мобілізаційні розпорядження й іти служити. Це не лише вимога закону, але й захист наших сімей." - зазначив Сергій Монукало.

Нагадаємо, що у Верховній Раді не розглядають жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку. Також не обговорюються ідеї щодо примусової мобілізації жінок.

Крім того, у Міністерстві оборони України створили рейтинг, який показує рівень активності громадян у різних областях за кількістю звернень до центрів рекрутингу на тлі загальної мобілізації в листопаді 2024 року.