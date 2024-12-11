У Румунії проєвропейські партії можуть висунути спільного кандидата в президенти

У Румунії соціал-демократи (PSD) чинного прем’єра Марчела Чолаку, "Союз порятунку Румунії" (USR), Національна ліберальна партія (PNL), етнічна угорська UDMR і група нацменшин заявили про підтримку можливого спільного кандидата на президентських виборах. Про це пише Agerpres, повідомляє Європейська правда.

Також політсили за підсумками першого раунду політичних консультацій заявили про свою прихильність до спільної урядової програми.

"Проєвропейські партії PSD, USR, PNL, UDMR та парламентська група нацменшин заявляють про свою тверду прихильність до формування проєвропейської більшості в парламенті, проєвропейського уряду та підтримки можливого спільного проєвропейського кандидата на президентських виборах" , – йдеться у пресрелізі партій, які беруть участь у консультаціях.

Як зазначено, найближчими днями чотири партії та представники нацменшин працюватимуть над спільною урядовою програмою, "яка базуватиметься на розвитку та реформах і враховуватиме пріоритети громадян Румунії".

"Проєвропейські партії зобов'язуються підвищити довіру до інституцій та політичного класу через належне управління, прозорість у витрачанні державних коштів та повагу до громадян" , – наголосили учасники консультацій.

Нагадаємо, у зв’язку з безпрецедентним рішенням КС перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії антизахідного кандидата Келіна Джорджеску новий уряд повинен буде визначити нові дати першого та другого туру.