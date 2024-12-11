Українська авіакомпанія запускає рейси з Молдови до Європи

Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про запуск програми прямих регулярних рейсів із Кишинева (Молдова) для українців до популярних європейських напрямків. Про це йдеться у релізі компанії, повідомляє Економічна правда.

Початок польотів запланований на квітень 2025 року, а квитки вже доступні для бронювання з 11 грудня 2024 року.

До переліку маршрутів увійшли міста Іспанії, Португалії, Франції, Греції та Кіпру. Серед них: Париж, Лісабон, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоніки та Іракліон.

Через закриття українського неба для цивільної авіації SkyUp обрав аеропорт Кишинева як найближчий міжнародний хаб до України.

Розклад авіарейсів з Кишинева:

Париж, Франція (BVA): понеділок, п’ятниця.

Лісабон, Португалія (LIS): п’ятниця.

Барселона, Іспанія (BCN): середа (з подальшим збільшенням частоти).

Аліканте, Іспанія (ALC): понеділок, п’ятниця.

Пальма-де-Майорка, Іспанія (PMI): середа, субота.

Ларнака, Кіпр (LCA): три рази на тиждень.

Салоніки, Греція (SKG): вівторок.

Іракліон, Греція (HER): понеділок, середа, субота (з перспективою до чотирьох рейсів на тиждень).

Нагадаємо, польоти цивільної авіації над Україною були повністю закриті 24 лютого 2022 року.

У квітні 2023 року Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі і Молдови збережуться.

У жовтні того ж року, міжнародний аеропорт "Бориспіль" заявив, що готовий розпочати приймати літаки вже за місяць після закінчення війни.

У листопаді 2023 року керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні ще до завершення війни, ймовірно, відкриють один з цивільних аеропортів.

Компанія "Супернова Ейрлайнз" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.

Міністерство розвитку громад спільно з керівниками міжнародних аеропортів презентували дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Польоти в одному з українських аеропортів - "Львів" або "Бориспіль" - можуть відновити до кінця січня 2025 року.