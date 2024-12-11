В Україну йде похолодання: синоптик розповіла про погоду на завтра

Завтра, 12 грудня, з України піде циклон. Замість нього прийде похолодання, пік якого наступить 13-14 грудня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Циклон, що сьогодні поливає дощем та посипає снігом, завтра, 12-го грудня, поступово піде з України. Вітер очікується з північного заходу, помірний, часом до сильного" , - розповіла вона.

Температура повітря вночі становитиме 0...-4 градуси морозу, на півдні від -1...+3 градусів, а протягом дня очікується -3...+3 градусів.

Погода у Києві

У Києві найближчої ночі мокрий сніг, завтра вдень без опадів. Вітер північно-західний, рвучкий. Температура повітря вночі та вдень 0...-2 градусів.

Похолодання в Україні

Крім того, із завтра вже потроху почне холоднішати, "мінусів" побільшає, очікується ожеледиця.

"Із 13-го грудня в більшості областей України передбачається відчутне похолодання! У столиці 13-14 грудня похолоднішає до помірних морозів" , - зазначила Діденко.

Погода в Україні

Про те, що в Україні похолодає синоптики вже повідомляли. Так, похолодання йде в Україну "за планом", 12 грудня. Зокрема, протягом 13-14 грудня в більшості областей України очікується відчутне похолодання до помірних морозів.

Але вже з 15 грудня в Україні знову потеплішає, тож довго мерзнути не доведеться.