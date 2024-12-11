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Сили оборони будуть повністю профінансовані у 2025 році – Мінфін

Сили оборони будуть повністю профінансовані у 2025 році – Мінфін
Фото: Міноборони України

Завдяки змінам до Податкового кодексу та програмі ERA від країн G7 на суму 50 млрд доларів США Україна зможе повністю профінансувати потреби Сил оборони у 2025 році, які становлять 2,2 трлн гривень. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів України, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що фінансування оборонних потреб забезпечуватиметься за рахунок внутрішніх ресурсів, отриманих від нещодавно ухвалених змін до Податкового кодексу, та міжнародної підтримки у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

"Державний бюджет України на 2025 рік сформований так, щоб стабільно пройти наступний рік попри виклики війни <...> На забезпечення Сил оборони наступного року передбачено понад 2,2 трлн грн, що становить 26,3% ВВП", - йдеться у повідомленні.

Із цієї суми 740 млрд грн планується спрямувати на закупівлю зброї, що повністю покриває річну потребу, а майже 50 млрд грн – на виробництво та придбання безпілотних літальних апаратів.

Програма ERA передбачає отримання від країн G7 50 млрд дол. США з подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів. Зокрема, планується залучити $20 млрд від США, $20 млрд від ЄС, $3 млрд від Великої Британії, $3,7 млрд від Канади та $3 млрд від Японії.

У міністерстві зауважили, що кошти від ЄС та Великої Британії у межах програми ERA можна буде спрямувати безпосередньо на оборонні потреби. Разом із надходженнями від змін до Податкового кодексу це забезпечить усі критичні потреби Сил оборони та посилить військовий потенціал України.

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