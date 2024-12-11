В окупованому Донецьку винесли "вироки" дев'яти захисникам Маріуполя

В окупованому Донецьку так званий "суд ДНР" засудив дев’ятьох українських військовослужбовців, які захищали Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

Захисників, які перебували на території меткомбінату "Азовсталь" і потрапили до російського полону, звинуватили в "обстрілі" селища Старий Крим у березні 2022 року.

Окупанти "засудили" українських військовослужбовців від 24 років ув’язнення до довічного перебування за ґратами.

Повідомляється, що незаконно засуджені окупантами захисники належать до 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Серед них: Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк.

Окупанти також заявили, що українські захисники відбуватимуть "покарання" у колонії суворого режиму.

Окупація Маріуполя

Маріуполь став одним із найбільш зруйнованих і постраждалих міст України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Окупація Маріуполя триває з травня 2022 року, коли російські війська захопили місто після жорстокої облоги, що супроводжувалась масовими руйнуваннями та гуманітарною катастрофою.

Маріуполь став одним із міст, де росіяни здійснили найбільшу кількість воєнних злочинів проти населення України.

Захисники Маріуполя, у їх числі й військовослужбовці полку "Азов", які перебували на "Азовсталі", боронили місто до останнього. У травні Генштаб України надав наказ про відступ з позицій.