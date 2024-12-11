Зеленський і Туск обміняються візитами на початку 2025 року

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск на початку наступного року поїде до Києва, після цього український президент Володимир Зеленський приїде до Варшави. Про це Туск повідомив 11 грудня після зустрічі зі своїм естонським колегою Крістеном Міхалом, повідомляє Радіо Свобода.

"Я мав вчора довшу розмову з президентом Зеленським. Ми домовилися з українським президентом про візит і візит-відповідь найближчими днями. Я буду в Україні на початку року. Президент Зеленський приїде до нас у цей важливий момент, коли Польща почне головувати в Раді ЄС" , – повідомив премʼєр Польщі.

З премʼєром Естонії Дональд Туск обговорив, зокрема, питання безпеки і спільне бачення щодо закінчення воєнних дій в Україні.

"Дві наші країни є дуже активні у створенні такого політичного сценарію, в якому буде можливе закінчення війни у справедливий спосіб, прийнятний для України і союзників. У такий спосіб, який передусім забезпечить наші інтереси і нашу безпеку. Це дуже важливо, щоб перед російською загрозою, триваючою війною, була солідарність з Україною країн, які добре і мудро будують майбутнє регіону з погляду наших інтересів і нашої безпеки" , – сказав Туск.

Напередодні польський прем’єр заявив, що мирні переговори про припинення війни Росії в Україні можуть початися цієї зими. Він також повідомив, що 12 грудня до Варшави прибуде президент Франції Емманюель Макрон, щоб, зокрема, "поінформувати нас про результати паризьких переговорів".

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