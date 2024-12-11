В уряді розповіли про дискусії в ЄС щодо зниження мобілізаційного віку

Питання мобілізації в Україні та віку солдатів підіймалося на зустрічах з євроінтеграції із топпосадовцями Європейського союзу. Про це розповіла міністр юстиції та віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Радіо Свобода.

"Це питання задавалося з точки зору того, що дійсно воно є в публічному дискурсі. Але я і рада, що це питання задається, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування і оснащення українських бригад" , – зазначила Стефанішина.

Урядовиця наголосила, що в умовах відсутності цього планування з боку союзників "не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні".

Віцепрем’єрка з євроінтеграції мала цю дискусію, зокрема, з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом та очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас.

"ЄС може відіграти велику роль саме в тренуванні українських військових… Спроможності тут великі – питання в плануванні. За умов належного планування і оснащення, безумовно, питання мобілізації не буде предметом таких дискусій. Тому, звичайно, це (заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років – ред.), скажімо так, – неприйнятна позиція" , – резюмувала Стефанішина.

Раніше представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що якщо в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років, то всіх новобранців забезпечать повним спорядженням.

Володимир Зеленський, коментуючи слова Міллера, наголосив 10 грудня, що Україна не має компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів, тому треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад. Голова держави зазначив, що "пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні".

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