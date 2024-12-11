Шольц і Ердоган обговорили ситуацію у Сирії після повалення Асада

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, темою якої стала ситуація в Сирії, де опозиційні сили повалили режим Башара Асада. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Європейська правда.

За його словами, обидва лідери в ході розмови "погодилися з тим, що падіння диктаторського режиму (Асада) було дуже позитивною подією".

Речник додав, що тепер метою має стати перетворення Сирії на безпечний дім для всіх сирійців, незалежно від їхньої етнічної чи релігійної приналежності.

Крім того, Шольц і Ердоган наголосили на важливості збереження територіальної цілісності та суверенітету Сирії, вони мають намір працювати над досягненням цих цілей разом із партнерами в Європейському Союзі та в регіоні.

Нагадаємо, ситуація в Сирії після повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

Також ситуацію в Сирії також обговорюватимуть лідери країн G7 на віртуальному саміті 13 грудня.