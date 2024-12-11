ЄС виділяє шести країнам 170 млн євро на захист кордонів від Росії та Білорусі

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення шести європейським державам, які межують з Росією та Білоруссю, фінансової підтримки для їх зусиль із захисту кордонів, повідомляє Європейська правда.

Про це фон дер Ляєн повідомила після розмови з фінським прем’єром Петтері Орпо у соцмережі Х (Twitter).

Президентка комісії підкреслила, що Фінляндія разом з країнами Балтії, Польщею та Норвегією мужньо "захищає наші кордони" від загроз усіх форм, що надходять з Росії та Білорусі.

"Вони захищають наші спільні кордони. Тому сьогодні ми виділяємо 170 мільйонів євро на підтримку їхніх зусиль", – повідомила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, на початку року міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Також Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.

А сухопутний кордон Фінляндії з Росією майже безперервно закритий з 30 листопада 2023 року. Фінляндія пішла на такий крок для протидії штучній міграційній кризі, що почала розвиватися з літа 2023 року (про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").