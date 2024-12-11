Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в Кураховому – ОСУВ "Хортиця"

На Курахівському напрямку минулої доби відбито 45 штурмів російської армії, місто Курахове, як і раніше, контролюють Сили оборони. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

Він нагадав, що на Покровському, Курахівському і Времівському напрямках зосереджена діяльність трьох російських угруповань: "Центр", "Південь" і "Схід". Їхньою метою залишається вихід на адміністративні кордони і встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Сили оборони адекватно реагують на всі виклики і загрози і "дають адекватну відповідь ворогу", наголосив речник.

Волошин зазначив, що на Курахівському напрямку ворог продовжує тиснути на Сили оборони.

"Минулої доби на тому напрямку наші захисники відбили 45 ворожих штурмів. Звісно, спостерігається зосередження резервів особового складу противника. Проти нас там діють угруповання російські в складі 90-ї танкової дивізії, 20-ї мотострілецької дивізії, 5-ї та 110-ї окремих мотострілецьких бригад. Озброєння та тактика ведення бойових дій стандартна, штурми підтримуються бронетехнікою, чергується застосуванням малих штурмових груп, використовуючи мобільні транспортні засоби" , - поінформував речник.

За його словами, через погіршення погодних умов окупанти під час штурмів залучають менше бронетехніки.

Волошин також повідомив, що ворог намагається прорватись до Курахового та взяти під контроль панівні і висоти і шляхи, які ведуть до нього.

"Ворожа армія обстрілює місто, використовуючи при цьому як авіацію, так і артилерію. Однак Сили оборони стримують наступальні дії противника, завдають йому втрат у живій силі і техніці. Підрозділи Збройних сил контролюють місто Курахове, а диверсійні і розвідувальні групи противника, яким все ж таки вдається прорватися, оперативно знищуються" , - заявив речник.

Мапа: DeepState

За його словами, на Покровському напрямку тривають бої за відновлення втрачених українських позицій.