У Міненерго зробили заяву щодо тривалості відключення світла

В Міненерго вважають, що перерви між чергами при відключеннях повинні бути не менше двох годин. А їх тривалість - не більше шести, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява заступника міністра енергетики України Миколи Колесника в ефірі телемарафону.

За його словами, передбачено, що кожен обленерго повинен чітко розробляти у відповідності до інструкцій графіки у регіоні, а держенергонагляд буде слідкувати за дотриманням цих графіків.

"Для прикладу - це питання рівності застосування черг, це є питанням для того, щоб перерви між чергами були не менше 2 годин. Це потенційно достатньо, щоб громадяни могли зробити всі необхідні побутові речі. Також, щоб графіки тривали не більше, ніж 6 годин", - зазначив Колісник.

Таким чином, як констатував він, Міненерго намагається і максимально уніфікувати підхід, і збалансувати потреби як громадян, так і необхідність функціонування енергосистеми.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні ввели після масованих ракетних обстрілів у листопаді. Наразі вони поступово скорочуються.

З ранку 11 грудня в кількох західних областях України скасували графіки відключень світла. Це було зроблено за вказівкою "Укренерго".

Хоча ще 10 жовтня енергетики попереджали про відключення світла по всій Україні.