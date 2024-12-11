Німецький Бундестаг 16 грудня може відкрити шлях до позачергових виборів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу запропонував парламенту 16 грудня провести голосування за довіру уряду, що, як очікують, відкриє шлях до проведення дострокових виборів у лютому. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Європейська правда.

Згідно із заявою, у середу підписав у своєму кабінеті письмовий запит про вотум довіри відповідно до статті 68 Основного закону.

Згодом лист був доставлений в офіс президента Бундестагу і найближчим часом Бундестаг опублікує пропозицію на своєму сайті.

Дебати щодо вотуму довіри в німецькому Бундестазі заплановані на наступний понеділок, 16 грудня, з 13:00 за місцевим часом.

Бундестаг очікувано оголосить уряду недовіру, після чого канцлер звернеться до президента з проханням про розпуск парламенту і це запустить процедуру дострокових виборів, які планують на 23 лютого.

Соцопитування прогнозують найкращий результат на виборах Християнсько-демократичному союзу на чолі з Фрідріхом Мерцом, ХДС може отримати понад 30%. На другому місці за симпатіями виборців – ультраправа "Альтернатива для Німеччини" з 18%. СДПН Шольца готові підтримати 17%, "Зелених" – 13%.