Глави МЗС європейських країн обговорять підтримку України та ситуацію в Сирії

Міністри закордонних справ європейських країн завтра, 12 грудня, проведуть зустріч у Берліні. Зокрема, вони планують обговорити підтримку України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила прессекретар МЗС Німеччини, повідомляє The Guardian.

"Зважаючи на драматичні події в Сирії за останні кілька днів, для вас не буде сюрпризом, що є і друга важлива тема, а саме поточні події в Сирії та їх вплив на регіон та Європу", - зазначила прессекретар.

Планується, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прийме своїх колег з Франції, Польщі, Іспанії, Італії, Великої Британії. Також участь у зустрічі візьме міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Допомога Україні

Нагадаємо, питання посилення допомоги Україні від європейських країн стало більш актуальним, оскільки у США на виборах президента переміг Дональд Трамп.

Поки що невідомо, чи продовжуватиме Трамп надавати українським захисникам військову допомогу. США від початку повномасштабної війни є основним союзником України у контексті військової допомоги.

Зокрема, вчора, 10 грудня, заступник міністра оборони Польщі Цезар Томчик закликав Німеччину збільшити допомогу Україні, оскільки повернення Дональда Трампа до Білого дому може призвести до скорочення підтримки від США.

При цьому прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголошував, що допомога Україні найближчими місяцями "визначить майбутнє Євросоюзу".