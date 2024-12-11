У Сумській області росіяни скинули бомбу на будинок: загинуло подружжя

У селі Біловоди Хотінської громади Сумського району внаслідок російського авіаудару загинуло подружжя, повідомляє Укрінформ.

"11 грудня в с. Біловоди Хотінської громади Сумського району на території приватного домоволодіння на згарищі правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини" , - йдеться у повідомленні Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, будинок загиблих зруйнований вщент.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки воєнних злочинів, вчинених військовими Російської Федерації.