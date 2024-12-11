Україні вирішувати, як забезпечити фронт людьми - глава представництва НАТО

Голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер заявив, що це питання України, як забезпечити достатню кількість людей на фронті, але важливо працювати з молоддю, бо дуже часто це інноваційні люди, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав під час виступу на круглому столі на тему: «Україна - НАТО 2024: від зміцнення партнерства до пошуку шляхів безпеки» у відповідь на запитання щодо мобілізації з 18 років.

"Наш меседж у партнерстві між НАТО та Україною завжди був такий: НАТО зобов'язується надавати обладнання, матеріальну базу і підготовку. Ми хочемо допомогти із ситуацією на фронті, допомагаючи підготувати людей. Це сумна ситуація, але, тим не менше ви даєте людей, ми забезпечимо підготовку. Є речі, які окремо роблять Україна і НАТО" , - сказав він.

Голова Представництва НАТО зауважив, що не взявся б коментувати, як Україні забезпечити достатню кількість людей на фронті.