Зеленський відреагував на дзвінок Орбана Путіну

Президент Володимир Зеленський розкритикував телефонний дзвінок прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана російському правителю Володимиру Путіну.﻿﻿ З посиланням на главу держави у соцмережах, повідомляє Українська правда.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції.

Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН.

Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України" , - сказав президент.

Зеленський подякував обраному президенту США Дональду Трампу та багатьом лідерам Європи, із якими Україна працює разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан 11 грудня повідомив що зателефонував і годину спілкувався з очільником Кремля Володимиром Путіним.