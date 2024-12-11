РФ у найближчі дні може запустити "Орєшнік" по Україні - Bloomberg

Росія може найближчими днями запустити по Україні балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" ("Кедр"). Про це поише Bloomberg з посиланням на слова американського високопосадовця, повідомляє Дзеркало тижня.

Джерело журналістів додає, що, ймовірно, очільник Кремля Владімір Путін має лише декілька таких ракет. Вона має меншу боєголовку, ніж ті, що Росія вже випустила по Україні. Також у США не вважають цю зброю такою, що може змінити ситуацію у російсько-українській війні.

Нагадаємо, вперше Росія застосувала "Орєшнік" під час атаки на Дніпро 21 листопада. За оцінками Головного управління розвідки України, ця ракета є експериментальною та здатна нести ядерний заряд. Наразі на озброєнні Росії може бути від двох до десяти таких боєголовок.

Раніше експосол України у США Валерій Чалий заявляв, що у майбутньому росіяни можуть спробувати вдарити "Орєшніком" по Києву чи західній частині країни. За його словами, армія РФ намагалась вдруге вдарити по Україні цією ракетою 23 листопада, проте пуск був невдалий.

Як зазначає керівник ГО "Аналітичний центр вивчення і протидії гібридним загрозам" генерал-майор Сергій Савченко, удар по Дніпру ракетою з серії "аналоговнєт" носив виключно психологічно-інформаційний характер і був майже безглуздий із військової точки зору.