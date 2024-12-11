Орбан заявив, що зараз "найнебезпечніші тижні" війни в Україні

Президент Росії Володимир Путін 11 грудня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як зазначено в офіційному повідомленні Кремля, лідери обговорили економічну співпрацю, події у Сирії та особливо докладно – «українську проблематику», повідомляє Радіо Свобода.

Орбан у соцмережі Х написав, що зараз «найнебезпечніші тижні російсько-української війни» і що Угорщина зробить усі можливі дипломатичні кроки, щоб сприяти припиненню вогню та мирним переговорам.

Путін, зі свого боку, розкритикував «деструктивну лінію київського режиму, який, як і раніше, виключає можливість мирного врегулювання конфлікту», йдеться на сайті Кремля.

1 грудня президент України Володимир Зеленський заявляв, що представники ЄС і НАТО мають брати участь у можливих переговорах із Росією, тобто не заперечував перемовини про мирне врегулювання.

Розмова Орбана і Путіна відбулася з ініціативи угорської сторони. Двома днями раніше Віктор Орбан зустрівся у Флориді з обраним президентом США Дональдом Трампом та підприємцем Ілоном Маском.

Після цього на брифінгу в Будапешті міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина продовжить свою миротворчу місію щодо врегулювання конфлікту між Росією та Україною (на ведення цієї місії Будапешт ніхто не уповноважував – юридична служба Європейського союзу повідомила державам-членам 10 липня, що переговори, які угорський прем’єр Віктор Орбан провів у Москві з лідером РФ Володимиром Путіним, порушили договори в межах ЄС).

Сійярто пообіцяв, що цього тижня відбудуться ще щонайменше дві події в межах цієї місії, але не навів подробиць. Імовірно, дзвінок Орбана Путіну – одна з цих подій.

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