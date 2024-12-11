Після масштабних обшуків в Укрзалізниці оголошено десять підозр

Правоохоронці після масштабних обшуків оголосили підозри десятьом працівникам Укрзалізниці за організацію злочинного угруповання, що перепродувало квитки на потяги міжнародного сполучення.﻿ З посиланням на Київську міську прокуратуру, повідомляє Укрінформ.

Залежно від ролі та участі у злочинних схемах, підозрюваним інкримінують ч. 1, 2 та 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 1 та 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Слідство встановило, що організував заробіток на квитках голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії “Пасажирська компанія”, залучивши до неї заступника начальника цієї дільниці, інструкторів поїзних бригад та начальників поїздів міжнародного сполучення.

Члени злочинної організації систематично продавали пасажирам місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не реалізуються у системі продажу квитків, а також вільні місця. Реалізовували їх за ціною у 300-500 євро за квиток при офіційній вартості квитка на потяг Київ-Варшава, у 3700 гривень. Гроші пасажири платили на руки начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку.

Крім того, до введення Укрзалізницею системи верифікації пасажирів через Дія.Підпис, учасники схеми викуповували квитки з метою їх подальшого перепродажу пасажирам безпосередньо напередодні відправлення.

За вказаними схемами продавали квитки на потяги №67/68 Київ-Варшава, №19/20 Київ-Хелм, №119/120 Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро, №23/24 Київ-Хелм, №89/90 Київ-Перемишль, №351/352 Київ-Кишинів, а також інші потяги міжнародного сполучення.

Задокументовано діяльність цих схем протягом січня – червня 2024 року. Отримані гроші учасники схеми ділили між собою.

Як повідомили у Національній поліції України, з кожного рейсу керівник потяга повинен був занести від 2 тис. грн з маршруту по Україні та від 2 тис. до 5 тис. євро з найпопулярніших закордонних сполучень.

За попередніми підрахунками, внаслідок необлікованого продажу квитків Укрзалізниця втратила понад 73 млн гривень прибутку.

З початку повномасштабної війни Росії проти України та закриття неба, попит на залізничні квитки виріс у рази, особливо міжнародного сполучення, де він становить 60 пасажирів на одне місце. Користуючись ажіотажем на квитки до Варшави, Будапешта-Відня, Перемишля, Хелма, Кишинева та Західного прямування, фігуранти запровадили кілька кримінальних схем.

Щоб ці схеми працювали, голова профспілки особисто погоджував кандидатів на посади начальників потягів та провідників та пояснював, що треба робити, а також приймав рішення щодо пролонгації трудових контрактів. У разі схвалення кандидатур, вони обов’язково повинні були вступити до профспілки та кожного місяця сплачувати внески. А це - понад 350 000 гривень з усіх її членів. Якщо людина не погоджувалася на ці умови, її переконували, не призначали на посаду або переводили на іншу.

В ході понад 80 обшуків правоохоронці вилучили грошей у національній та іноземній валюті на суму майже 5 млн грн, автомобілі, чорнові записи, документацію, телефони.