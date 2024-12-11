Україна не може юридично визнати окуповану частину за Росією – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може юридично визнати тимчасово окуповані території російськими.﻿﻿ З посиланням на інтерв’ю Зеленського для СBN, повідомляє Українська правда.

"Ми не можемо юридично визнати російськими наші території, які окуповані Росією. Ми не можемо і по Конституції України і внутрішньо – це розкол для українського суспільства. Найсильніша наша зброя в час повномасштабного вторгнення – це єдність нашого суспільства. (…) І тому не можна гратись речами, які розколюють наше суспільство" , - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що якби Україна мала б більше техніки та допомоги від партнерів – вона б більше тиснула на лінії фронту. Якщо в нас таких сил недостатньо, то питання можна вирішувати дипломатично. Але визнавати юридично окуповані Росією території Україна не буде.