У Мінфіні США запевняють, що адміністрація Трампа не вплине на $20 млрд Україні від G7

Міністерка фінансів США Джанет Єллен вважає, що майбутня адміністрація Дональда Трампа не буде змінювати надану на користь України позику у $20 млрд, яка буде виплачуватись за рахунок заморожених російських активів. За її словами, позика не передбачає використання грошей американських платників податків.﻿﻿ Про це сказала Єллен в інтервʼю Bloomberg TV, повідомляє Українська правда.

"Ця позика з часом буде виплачена за рахунок надзвичайних прибутків, зароблених у Європі в депозитарії Euroclear, від заморожених російських активів" , - сказала міністр.

Тому, на її думку, в цьому випадку Росія буквально допомагає Україні боротись у війні.

"Тож я упевнена, що це (позика – ред.) залишиться незмінним" , – додала глава американського Мінфіну.

"Що ми насправді намагаємося зробити, то це зміцнити становище України, її здатність захищати себе і, сподіваюся, в якийсь момент сісти за стіл переговорів з Росією для досягнення справедливого миру" , – сказала Єллен.

Нагадаємо, США напередодні оголосили про виділення 20 мільярдів доларів на користь України у спеціальний фонд Світового банку.

Це частина плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.