Росіяни кидають усі сили: Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський побував на Покровському напрямку, де оцінив бойову ситуацію та дав відповідні розпорядження для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів.﻿﻿ З посиланням на Сирського у соцмережах, повідомляє Українська правда.

"Під час роботи на Покровському напрямку особисто відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти. На цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим, насамперед, у живій силі противником", - повідомив головком.

За словами головнокомандувача ЗСУ доводиться приймати нестандартні рішення.

"Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ" , - зазначив він.

Він додав у таких умовах головна задача - посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням.

Вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження.