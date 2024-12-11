Зеленський заявив, що росіяни вбили близько 50 священиків із початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вбила близько 50 українських священників, а також зруйнувала 700 українських церков. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBN, повідомляє Новое время.

Зеленський уточнив, що священників вбивали за те, що вони відмовлялися служити російському патріарху Кирилу і російській церкві. За це їх розстрілювали, а деяких катували. При цьому деякі потрапляли в полон.

«Є всі докази, як вони [росіяни] їх [священників] катували. За що? Тільки за те, що вони мали служити патріарху Кирилу та їхній церкві. Але священники просто відмовлялися, бо священник служить людям. За це їх розстрілювали, просто хотіли зломити людей» , — сказав президент.

Український президент також додав, що російська армія повністю знищує школи й церкви, коли заходить на територію України.