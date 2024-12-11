Армія Кадирова збільшилася втричі від початку повномасштабного вторгнення РФ - росСМИ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну маріонетка Кремля в Чечні Рамзан Кадиров збільшив свою армію втричі. З посиланням на російське видання Проект, повідомляє Новое время.

Журналісти проаналізували процес формування армії Кадирова з початку 2000-х років та їхню участь у війні проти України. За попередньою інформацією, на початку 2022 року в Кадирова було сім бойових підрозділів.

Пізніше Кадиров заявив про створення ще десяти підрозділів. Журналісти зазначають, що вісім із них формально підпорядковуються міністерству оборони РФ, а саме: Ахмат-Росія, Ахмат-Чечня, Північ-Ахмат, Захід-Ахмат, Схід-Ахмат, Південь-Ахмат, Стрілецький батальйон імені шейха Мансура, а також спецназ Ахмат.

Також у маріонетки Кремля є батальйон оперативного призначення імені Байсангура Беноєвського, а також полк поліції № 2 з охорони об'єктів нафтогазового комплексу управління позавідомчої охорони Росгвардії ЧР, які формально підпорядковані Росгвардії.

Видання зазначає, що досі невідомо, скільки точно людей в армії Кадирова. Однак у лютому 2022 року в армії Кадирова було 12 тисяч осіб, згідно з «оглядом чеченських сил». Два роки потому, у січні 2024 року, на відео з такого огляду вже було приблизно 25 тисяч бойовиків.

У жовтні 2024 року Кадиров заявляв, що в його розпорядженні перебуває 70 тисяч озброєних бійців. Підтвердження цієї інформації немає.