ISW: Росіяни за 6 км від Покровська, ситуація залишається критичною

Сили оборони України стикаються з інтенсивними атаками та значною перевагою російських військ у живій силі та артилерії.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Аналітики у своєму звіті пишуть про критичну ситуацію на Покровському напрямку. Російські війська продовжують наступ на південь від Покровська, зокрема в районах населених пунктів Новий Труд та Даченське.

Аналітики кажуть, що такі маневри дозволять російським військам вийти на позиції приблизно за шість кілометрів від Покровська.

"Найближчими днями противник може спробувати оточити українські сили між Новим Трудом і Даченським для підготовки наступу на Шевченкове" , – зазначають аналітики.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що внаслідок тривалих боєзіткнень було знищено дві українські позиції, одну втрачено. "Наразі проводяться заходи з відновлення позицій" , – зазначив він.

"Командир українського батальйону охарактеризував ситуацію як "критичну", підкресливши, що російські війська атакують українські позиції до 30 разів на день та мають суттєву перевагу у кількості особового складу і артилерії" , – йдеться у звіті.

Аналітики ISW відзначають, що російське командування прагне захопити Покровськ попри величезні втрати. За останні два тижні на цьому напрямку російські сили втратили майже 3 000 військовослужбовців.

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