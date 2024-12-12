Курс валют НБУ на 12 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 12 грудня 2024 року
Курс долара, порівняно з 11 грудня, підвищився на 8 коп. до 41.6941 за 1 долар.
Курс євро знизився на 2 коп. до 43.7997 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 4 коп. до 53.1162 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 47.2026 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 10.2710 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.694 100
|EUR
|Євро
|43.799 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.116 200
|CHF
|Швейцарський франк
|47.202 600
|PLN
|Польський злотий
|10,271 000
Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.