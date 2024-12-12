Курс валют НБУ на 12 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 12 грудня 2024 року

Курс долара, порівняно з 11 грудня, підвищився на 8 коп. до 41.6941 за 1 долар.

Курс євро знизився на 2 коп. до 43.7997 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 4 коп. до 53.1162 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 47.2026 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 10.2710 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.694 100 EUR Євро 43.799 700 GBP Фунт стерлінгів 53.116 200 CHF Швейцарський франк 47.202 600 PLN Польський злотий 10,271 000

Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.