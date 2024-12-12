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Курс валют НБУ на 12 грудня

Курс валют НБУ на 12 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 12 грудня 2024 року

Курс долара, порівняно з 11 грудня, підвищився на 8 коп. до 41.6941 за 1 долар.

Курс євро знизився на 2 коп. до 43.7997 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 4 коп. до 53.1162 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 47.2026 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 10.2710 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.694 100 +0.0822
EUR Євро 43.799 700 --0.0218
GBP Фунт стерлінгів 53.116 200 +0.0361
CHF Швейцарський франк 47.202 600 --0.0756
PLN Польський злотий 10,271 000 +0.0025

Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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