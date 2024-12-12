Палата представників США проголосувала за оборонний бюджет на 2025 рік – The Hill
Нижня палата Конгресу США затвердила законопроєкт про оборонний бюджет на 2025 рік у розмірі $883,7 мільярда. Документ передбачає підвищення зарплат військовим, закупівлю техніки та створення спеціального фонду для Тайваню. Про це пише The Hill, повідомляє Українська правда.
За ухвалення бюджету проголосували 281 конгресмен, тоді як 140 висловилися проти.
Відповідно до проєкту закону, Пентагон у 2025 році отримає фінансування у розмірі 883,7 мільярда доларів на виплат військовослужбовцям, виготовлення 200 літаків та 300 одиниць військового транспорту, а також створення спеціального фонду для Тайваню, аналогічного ініціативі щодо України, яка дозволяє США надсилати зброю в країну, купуючи безпосередньо у приватних виробників.
Очікується, що бюджет потрапить на розгляд Сенату вже наступного тижня. Наразі невідомо, чи будуть у верхній палаті Конгресу суттєві зауваження до законопроєкту.
Видання зазначає, що оборонний бюджет має бути схвалений до кінця грудня.