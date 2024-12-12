Удар РФ по Запоріжжю: з-під завалів дістали ще одну загиблу

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 грудня сягнула десяти людей – з-під завалів дістали тіло жінки.﻿﻿ Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Українська правда.

"Уже десять загиблих. Тіло жінки дістали рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня. Таким чином кількість загиблих зросла до десяти" , – повідомив він.

За словами Федорова, під завалами залишається ще одна людина.

22 людини внаслідок удару 10 грудня дістали поранення.

Нагадаємо, 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

Також увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.