У Грозному безпілотники вибухнули над казармами Кадирова: є постраждалі

В Грозному в Чеченській Республіці Росії над казармами спеціального полку поліції імені Кадирова нібито збили українські безпілотники, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив правитель Чечні Рамзан Кадиров у Telegram.

За словами Кадирова, о 00:55 у Грозному внаслідок нібито атаки безпілотників четверо кадирівців отримали легкі травми, оскільки "перебували в захищених від подібних атак приміщеннях

За його словами, фрагменти збитого безпілотника пошкодили дах казарми. Інший дрон, що здетонував у повітрі, спричинив вибух, який вибив шибки та пошкодив дах. Внаслідок цього виникла пожежа, але її швидко загасили.

У своєму дописі Кадиров пригрозив відправити своїх бійців на "передову".

"Резерв з 84 тисяч добровольців і бійців підрозділів з Чеченської Республіки готовий просунутися на передову за першим наказом. Ми це так не залишимо!"

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