У Грозному безпілотники вибухнули над казармами Кадирова: є постраждалі
В Грозному в Чеченській Республіці Росії над казармами спеціального полку поліції імені Кадирова нібито збили українські безпілотники, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив правитель Чечні Рамзан Кадиров у Telegram.
За словами Кадирова, о 00:55 у Грозному внаслідок нібито атаки безпілотників четверо кадирівців отримали легкі травми, оскільки "перебували в захищених від подібних атак приміщеннях
За його словами, фрагменти збитого безпілотника пошкодили дах казарми. Інший дрон, що здетонував у повітрі, спричинив вибух, який вибив шибки та пошкодив дах. Внаслідок цього виникла пожежа, але її швидко загасили.
У своєму дописі Кадиров пригрозив відправити своїх бійців на "передову".
"Резерв з 84 тисяч добровольців і бійців підрозділів з Чеченської Республіки готовий просунутися на передову за першим наказом. Ми це так не залишимо!"
Передісторія:
- 29 жовтня Кадиров заявив про атаку безпілотника по Російському університету спецназу імені Володимира Путіна, що знаходиться у місті Гудермес.