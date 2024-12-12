Стефанчук: Після війни кількість депутатів у Раді можуть зменшити
Після війни Верховна Рада, ймовірно, повернеться до оптимізації своєї діяльності, включно зі зменшенням кількості народних депутатів, повідомляє Ділова столиця.
Таку думку висловив голова ВРУ Руслан Стефанчук в ефірі "Суспільного".
"Можливо, після закінчення війни, тому що під час воєнного стану ми не можемо вносити зміни до Конституції, ми повернемося до питання оптимізації діяльності парламенту", — сказав він.
Стефанчук нагадав, що президент Володимир Зеленський подавав до Верховної Ради законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300 — тобто про відповідні зміни до Конституції. Документ скерували до Конституційного суду, і той "дав умовно негативний висновок". Утім, зазначив спікер, тоді КСУ очолював Олександр Тупицький, який сьогодні за межами України (оголошений у міжнародний розшук, звинувачується у неправдивих свідченнях і підкупі свідка — ред.).
На думку Руслана Стефанчука, треба вирішувати питання кількісного та якісного складу майбутнього парламенту, зокрема й питання розподілу чітких обов'язків влади та опозиції — "чого, на жаль, сьогодні немає", зайважив він.
"Нам потрібно повернути для парламенту наступного скликання чіткі правила, які існують у всьому світі. Це права влади, це права опозиції, це питання кількості комітетів, керівництва комітетів, питання внесення тих чи інших питань… Все має бути унормовано, як це унормовано в європейських парламентах. Це абсолютно нормальні традиції парламентаризму, коли є уряд, а є тіньовий уряд", — заявив Стефанчук.