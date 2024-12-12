Стефанчук: Після війни кількість депутатів у Раді можуть зменшити

Після війни Верховна Рада, ймовірно, повернеться до оптимізації своєї діяльності, включно зі зменшенням кількості народних депутатів, повідомляє Ділова столиця.

Таку думку висловив голова ВРУ Руслан Стефанчук в ефірі "Суспільного".

"Можливо, після закінчення війни, тому що під час воєнного стану ми не можемо вносити зміни до Конституції, ми повернемося до питання оптимізації діяльності парламенту" , — сказав він.

Стефанчук нагадав, що президент Володимир Зеленський подавав до Верховної Ради законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300 — тобто про відповідні зміни до Конституції. Документ скерували до Конституційного суду, і той "дав умовно негативний висновок". Утім, зазначив спікер, тоді КСУ очолював Олександр Тупицький, який сьогодні за межами України (оголошений у міжнародний розшук, звинувачується у неправдивих свідченнях і підкупі свідка — ред.).

На думку Руслана Стефанчука, треба вирішувати питання кількісного та якісного складу майбутнього парламенту, зокрема й питання розподілу чітких обов'язків влади та опозиції — "чого, на жаль, сьогодні немає", зайважив він.