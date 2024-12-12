В оборонному бюджеті США не передбачено продовження лендлізу для України – посол

Палата представників США ухвалила закон про видатки на оборону у 2025 році, в ухваленій редакції немає положення про можливість лендлізу для України. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє Європейська правда.

Закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік, відомий як NDAA, підтримали 281 член Конгресу. Проти голосували 140 законодавців (16 республіканців і 124 демократи). У Сенаті документ розглянуть наступного тижня.

Цього року у документі не закладають кошти на Ініціативу з безпекової підтримки України (Ukraine Security Assistance Initiative), оскільки фінансування на неї на 2025 рік "авансом" заклали у минулорічний закон в розмірі $300 млн, пояснила Маркарова.

Також в ухваленій редакції немає положення про продовження дії закону про лендліз для України, хоча початково очікували, що воно збережеться.

"Законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і посольство активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено.

Посольство продовжує вести активну роботу зі збереження цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті "Stand with Ukraine Act" , – зазначила Оексана Маркарова.

Зазначимо, підписаний Байденом закон про ленд-ліз для України на практиці ще не застосовувався – зброя надавалася через інші юридичні механізми.

Статтею 1303 закону продовжується заборона використання будь-яких коштів на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами України.

Статтею 1534 міністру оборони США доручають опрацювати можливість створення центру передового досвіду із підтримки розробки та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру – сприяння співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включаючи Україну, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників.

Статтею 6411 директору національної розвідки, держсекретареві і міністру фінансів доручається подати до комітетів Сенату і Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та з асигнувань доповідь про фінансування Росією актів міжнародного тероризму. Доповідь не буде таємною, однак може містити таємні додатки.

Цей закон – лише один з механізмів, через який може виділятися допомога для України.

Нагадаємо, адміністрація Байдена планує передати Україні усю допомогу на погоджені Конгресом 61 млрд доларів до завершення своїх повноважень.