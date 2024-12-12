У Міноборони Німеччини закликали приділяти більше уваги Сирії
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що його країна має ближчим часом приділяти Сирії набагато більшу увагу, ніж це було раніше, задля більших шансів на стабільність у регіоні. Про це він сказав у спілкуванні з німецькими ЗМІ, повідомляє Європейська правда.
Пісторіус вважає, що Німеччина після повалення режиму Башара аль-Асада має бути більш активно залучена у Сирії та не зводити свою роль до зовнішнього спостерігача.
На його думку, Берлін має надіслати сигнал усім залученим сторонам, включно з Туреччиною, що Німеччина зацікавлена у стабільності в регіоні і готова докладати зусиль для цього.
"Це було однією з наших помилок 12-15 років тому, коли практично ніхто у Європі не звертав особливої уваги на події у Сирії і фактично "залишив поле" для Путіна", – зазначив Пісторіус.
Він закликав встановлювати контакти з повстанцями угруповання Хаят Тахрір аль-Шам, які повалили режим, та наголосив, що обіцяники групи мають супроводжуватися відповідними діями.
"Ми маємо дати їм шанс зробити те, що зараз важливо робити, і водночас бути готовими робити свої внески разом з іншими європейськими партнерами. Мова про те, щоб стабілізувати ситуацію у регіоні в інтересах безпеки, та не допустити нового посилення ІДІЛ", – сказав Борис Пісторіус.
Також він зазначив, що поточні події в Сирії продемонстрували ненадійність "стратегічного партнерства" з Росією для тих, хто розраховує на Кремль як свого союзника.