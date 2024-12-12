У низці областей скасували графіки відключень електрики
У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла на 12 грудня, запроваджені після ракетних атак по Україні у листопаді. Це зроблено за вказівкою "Укренерго", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Зокрема скасовано графіки:
- у Львівській області,
- в Івано-Франківській області,
- у Закарпатській області,
- у Волинській області.
"НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 12 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 07:00 до отримання окремого розпорядження", - йдеться в повідомленні "Волиньобленерго".
У цих областях графіки не діяли і 10 та 11 грудня.
Графіки на 12 грудня
"Укренерго" повідомило, що 12 грудня діятимуть графіки відключення світла.
Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:
- 07:00 – 08:00 - одна черга відключень;
- 08:00 – 19:00 - дві черги відключень;
- 19:00 – 22:00 - одна черга відключень.