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У низці областей скасували графіки відключень електрики

У низці областей скасували графіки відключень електрики
Фото: Рixabay

У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла на 12 грудня, запроваджені після ракетних атак по Україні у листопаді. Це зроблено за вказівкою "Укренерго", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Зокрема скасовано графіки:

  • у Львівській області,
  • в Івано-Франківській області,
  • у Закарпатській області,
  • у Волинській області.
"НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 12 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 07:00 до отримання окремого розпорядження", - йдеться в повідомленні "Волиньобленерго".

У цих областях графіки не діяли і 10 та 11 грудня.

Графіки на 12 грудня

"Укренерго" повідомило, що 12 грудня діятимуть графіки відключення світла.

Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

  • 07:00 – 08:00 - одна черга відключень;
  • 08:00 – 19:00 - дві черги відключень;
  • 19:00 – 22:00 - одна черга відключень.

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