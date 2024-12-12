У низці областей скасували графіки відключень електрики

У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла на 12 грудня, запроваджені після ракетних атак по Україні у листопаді. Це зроблено за вказівкою "Укренерго", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Зокрема скасовано графіки:

у Львівській області,

в Івано-Франківській області,

у Закарпатській області,

у Волинській області.

"НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 12 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 07:00 до отримання окремого розпорядження" , - йдеться в повідомленні "Волиньобленерго".

У цих областях графіки не діяли і 10 та 11 грудня.

Графіки на 12 грудня

"Укренерго" повідомило, що 12 грудня діятимуть графіки відключення світла.

Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними: