Економіка України з початку року зросла на 4% – міністерство

За січень-лис﻿топад 2024 року валовий внутрішній продукт України збільшився на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року; у листопаді зростання економіки становило 0,9% у річному вимірі. Про це йдеться у повідомленні міністерства економіки України, повідомляє Укрінформ.

"За 11 місяців 2024 року українська економіка зросла на 4% (±0,5%). У листопаді темпи зростання трохи уповільнилися і склали 0,9% порівняно з листопадом 2023 року" , - йдеться у повідомленні.

За словами першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко, основними рушіями зростання економіки залишаються транспортна та будівельна галузі, переробна промисловість та внутрішня торгівля.

Свириденко зазначила, що свою роль відіграли державні програми підтримки - грантові програми на переробку, створення та розвиток бізнесу, доступне кредитування 5-7-9%, "єОселя" та інші в межах політики "Зроблено в Україні".

Додатковим стимулом для зростання машинобудування стало збільшення закупівель української продукції ОПК.

Позитивну динаміку в листопаді продемонстрували транспортна галузь завдяки стабільному функціонуванню Українського морського коридору, будівництво через програми держпідтримки, внутрішня торгівля через сталий попит, а також переробна та добувна промисловість.