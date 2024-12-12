Частина Донецької області залишилась без води: що відомо

У четвер, 12 грудня, на півночі Донецької області тимчасово зупинено подачу води, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить публікація голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна у Facebook.

Де саме та чому обмежене водопостачання

Згідно з інформацією очільника ОВА, сьогодні (12 грудня) водопостачання обмежене до міст:

Слов'янськ

Краматорськ

Дружківка

Костянтинівка

Така ситуація склалась через те, що на Другому Донецькому водогоні розпочалися ремонтні роботи.

"Щойно ремонт буде завершено, водопостачання буде відновлене у повному обсязі" , - наголосив Філашкін.

Нагадаємо, що Другий Донецький водогін є однією з основних водогінних мереж у регіоні та відіграє важливу роль у забезпеченні населення питною водою (адже перекачує питну воду в маловодні регіони Донецької області).

Воду від Другого Донецького водогону отримують низка міст (основні з яких - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка й Костянтинівка) із прилеглими до них населеними пунктами.

Так, наприкінці жовтня мешканці міста Костянтинівка Донецької області вже залишались без води через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі.

У листопаді повідомлялось, що в деяких містах Донецької області скоротять подачу води.